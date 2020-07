L’orrore di Piacenza chiede risposte, non c’è ideologia che tenga (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’orrore di Piacenza chiede risposte, non c’è ideologia che tenga Da appassionato di Storia potrei scrivere intere pagine sul perché nutro verso l’Arma una stima sconfinata. Ci entrano fattori personali, anche, oltre che storici; ma soprattutto ci entrano i fatti, che hanno dimostrato nel corso dei secoli che i Carabinieri hanno sempre camminato fianco a fianco dei cittadini. Mia madre quand’ero piccolo mi diceva che se mi perdevo dovevo cercare i Carabinieri e me li mostrava. Col tempo ho visto l’eco dell’eco di un’ideologia farneticante trasformarli in carnefici nell’immaginario di un popolo spesso ignorante, più spesso geneticamente anarchico e allergico a qualsiasi autorità che non sia la propria.Segui ... Leggi su termometropolitico

angela_massi : RT @manolo_loop: L'orrore dei #Carabinieri di #Piacenza 'Reato di sequestro di persona e reato di tortura, contestati in un arresto di Apr… - angela_massi : RT @manolo_loop: L'orrore dei #Carabinieri di #Piacenza 'I 5 militari hanno creato un'associazione per sequestrare al pusher la stessa dro… - MircoPG72 : Scusate, il castrone padano #Salvini ha già commentato i fatti di #Piacenza, l'orrore di quei #Carabinieri o ha fat… - TitoDarca : RT @manolo_loop: L'orrore dei #Carabinieri di #Piacenza Dalle intercettazioni: 'Il malavitoso al carabiniere: basta basta, sennò lo ammazz… - folucar : RT @manolo_loop: L'orrore dei #Carabinieri di #Piacenza 'Come può un appuntato aver acquisito tutti questi poteri durante i fatti criminos… -

