L’infarto si previene con un gustoso alimento (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il cioccolato, consumato con moderazione, si conferma un amico del cuore: mangiarlo almeno una volta a settimana aiuta a mantenere sane le arterie coronarie, quindi a proteggere dal rischio infarto. E’ la conclusione di un’analisi di 6 studi sul tema pubblicata sull”European Journal of Preventive Cardiology’, rivista della Società europea di cardiologia (Esc). Chayakrit Krittanawong e colleghi del Baylor College of Medicine di Houston, in Texas, calcolano che – rispetto a chi attinge alla tavoletta meno di una volta alla settimana – chi si abbandona all’alimento preferito dai golosi più di una volta nell’arco di 7 giorni ha una probabilità di malattie coronariche ridotta di quasi il 10%. “Studi clinici condotti in passato – ricorda il ricercatore americano – avevano già ... Leggi su meteoweb.eu

