Leicester e Istanbul Basaksehir, due favole e un ‘fattore’ in comune: Gokhan Inler… (Di mercoledì 22 luglio 2020) Cosa hanno in comune Leicester e Istanbul Basaksehir? Entrambe le squadre hanno vinto un unico titolo di campione del proprio Paese nella loro storia. Le Foxes nel 2016 sono stati campioni d'Inghilterra in Premier League, i turchi hanno vinto nei giorni scorsi lo scudetto in Turchia. Ma esiste anche un altro fattore da non dimenticare, la presenza dell'amuleto... Gokhan Inler.caption id="attachment 995545" align="alignnone" width="365" Inler (getty images9/captionInler: campione specialeC'è chi se lo ricorda con le maglie di Udinese e Napoli in Italia, e chi invece, associa ad Inler la maglia dei Leicester campione dì'Inghilterra. Ma chiedendo in Turchia, impossibile non pensare allo svizzero con le maglie di Besiktas e, ovviamente, dell’Istanbul ... Leggi su itasportpress

Gokhan Inler è un calciatore molto conosciuto, ha disputato oltre 250 partite in Serie A in otto stagioni, divise equamente tra l’Udinese e il Napoli, ha preso parte anche a un Mondiale e due Europei ...

L’Istanbul Basaksehir ieri ha ufficialmente riscritto la storia del campionato turco: la vittoria della Süper Lig, per la prima volta nella sua esistenza, ha ristabilito le gerarchie che già da qualch ...

