“Le Vie dell’Amicizia”: su Rai 1 il concerto diretto da Riccardo Muti ai Templi di Paestum (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPaestum (Sa) – Giovedì 23 Luglio alle ore 23.15, Rai1 trasmetterà la versione integrale del concerto “Le vie dell’amicizia” diretto dal Maestro Riccardo Muti. L’evento si è svolto domenica 6 Luglio nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Paestum. Ai piedi del tempio di Nettuno, Muti ha diretto l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini e la Syrian Expat Philarmonic Orchestra sulle note della III sinfonia in mi bemolle maggiore di Beethoven “Eroica”. L’evento è stato ideato e realizzato dalla Regione Campania e dalla Camera di Commercio di Salerno con il Ravenna Festival, organizzato dalla SCABEC in collaborazione con il Parco Archeologico ... Leggi su anteprima24

