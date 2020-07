Kim Kardashian parla per la prima volta del disturbo bipolare di suo marito Kanye West: «Abbiate compassione» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il 5 luglio Kanye West aveva annunciato urbi et orbi di volersi candidare alle presidenziali Usa contro Trump. Lo aveva fatto come ormai si suol fare di questi tempi, quando si ha qualcosa di importante da dire: sui social, con un tweet. Lo scorso weekend, poi, ha tenuto il primo comizio della campagna elettorale a Charleston, nella Carolina del Sud. Un discorso raffazzonato, per certi versi sconclusionato, che è terminato con un lungo pianto mentre raccontava di essere contro l’aborto e di quando ha tentato di uccidere la figlia. Quel discorso ha sollevato un polverone negli Stati Uniti, ma non solo. La verità è che uno dei rapper più pagati al mondo ha un disturbo mentale: è bipolare. Il disturbo A dirlo è sua moglie – dal 2014 – ... Leggi su open.online

