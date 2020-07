Iran, esplosioni, fame e coronavirus: le tre piaghe del regime (Di mercoledì 22 luglio 2020) Iran, esplosioni, fame e virus 'assediano' il regime degli ayatollah. La serie di esplosioni, incendi e misteriose rotture avvenute nell'ultimo mese in Iran continua ad attirare l'attenzione ... Leggi su globalist

Siria: Ong, cinque combattenti filo-iraniani morti in raid a sud della capitale

Damasco, 21 lug 10:35 - (Agenzia Nova) - Cinque combattenti filo-iraniani sono rimasti uccisi a causa di un raid missilistico a sud di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ...

