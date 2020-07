Inter-Fiorentina, Iachini nel post partita: “Tenuto bene il campo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Giuseppe Iachini nel post partita di Inter-Fiorentina, match della trentacinquesima giornata di Serie A L’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini al termine del match pareggiato contro l’Inter per 0 a 0 e valevole per la sedicesima giornata di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di ‘San Siro’ ai microfoni di Sky Sport. “Venuti qui dopo tre giorni di partite intense. All’inizio frenati, poi in crescendo. L’Inter aveva grande qualità e abbiamo tenuto il campo. Nella ripresa siamo cresciuti molto, abbiamo attaccato l’area avversaria. partita aperta, poteva finire con qualsiasi risultato. Nel finale dovevamo concretizzare qualche ... Leggi su intermagazine

