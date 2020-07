Il recovery fund entra nella storia, ma su certi punti l’Ue doveva fare di più (Di mercoledì 22 luglio 2020) I sondaggi delle ultime ore, pubblicati da Euromedia Research, dicono che il gradimento del premier Giuseppe Conte sia salito di due punti percentuali dopo lo storico accordo sul recovery fund. Dopo giorni di negoziazioni, in effetti, si è arrivati alla costituzione europea di un fondo da 750 miliardi, di cui 390 miliardi di sussidi a fondo perduto e 360 sotto forma di prestiti, che stimoleranno la ripresa economica dei paesi dell’eurozona messi in ginocchio dalla pandemia di Covid-19. L’Italia risulta essere tra i vincitori dell’accordo, perché a prevalere è stata la sua linea e perché riceverà la fetta più consistente di risorse: si parla di 209 miliardi di euro, di cui 82 in sussidi e 127 in prestiti, una quota superiore a quanto il paese versa all’Unione ... Leggi su wired

