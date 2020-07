Il pecorino più grande del mondo, certificato dal Guinness World Record (Di mercoledì 22 luglio 2020) È «il più grande formaggio del mondo di latte di pecora»: il pecorino «Gigante del Cedrino», prodotto a Loculi, in provincia di Nuoro, e stagionato 12 mesi, pesa 598,5 chilogrammi, ha un diametro di 165 centimetri ed è alto 60. Il giudice della Commissione Guinness World Record, Lorenzo Veltri, ha certificato che si tratta del «largest block of cheese - sheep's milk», e batte il Record che finora era stato detenuto dal pecorino di Ascoli Piceno, che aveva conquistato il traguardo nel 2010 con una forma da 534,7 chilogrammi, un diametro di 158 centimetri e un’altezza di 29 centimetri. I pastori della bassa Baronia, soci produttori della Cooperativa La Rinascita di ... Leggi su gqitalia

