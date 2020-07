Halo Infinite si mostra in una nuova immagine dove è presente il rampino (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'hyper per Halo Infinite continua a salire esponenzialmente: non solo ci troviamo ad un giorno di distanza dall'evento di Xbox Series X, ma 343 Industries, per stuzzicare un po' la curiosità dei fan, ha appena pubblicato un'immagine inedita del loro prossimo gioco, mostrando un Master Chief ergersi in tutta la sua epicità.Ciò che appare immediatamente a prima vista è quanto sorprendentemente simile la box art assomigli a quella di Halo: Combat Evolved, confermando abbastanza chiaramente che questo dovrebbe essere un ritorno alle radici del franchise. Ma c'è un particolare molto interessante sull'immagine: Master Chief sembra avere infatti sul suo braccio sinistro un rampino. Il rampino è stato recentemente ... Leggi su eurogamer

