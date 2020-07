Gorizia, 12enne cade in un pozzo e muore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tragedia nel parco Coronini Cronberg a Gorizia dove un bambino di appena 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo di una profondità di circa una trentina di metri. Ragazzino cade in un pozzo e muore Sono ancora poche le informazioni in merito a questa tragedia. Pare che il ragazzino fosse al parco con il centro estivo. Stando alle prime informazioni il ragazzo stava giocando quando è precipitato nel pozzo. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L’intervento dei Vigili A dare la notizia del tragico epilogo della vicenda sono proprio i Vigili del Fuoco. “Drammatico intervento dei Vigili del Fuoco a #Gorizia: recuperato da squadre speleo il corpo privo di vita di un bambino di 12 anni precipitato in un ... Leggi su thesocialpost

