Gazzetta - Gattuso punta su Politano e Lozano: 7 cambi col Parma (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Gattuso in vista della sfida di Parma. Leggi su tuttonapoli

MondoNapoli : Gazzetta - Llorente ancora non convocato: il motivo - - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Parma-Napoli, le probabili formazioni Gazzetta: sette novità ed un ballottaggio per Gattuso [GRAFICO] - napolista : Se Lozano stasera farà bene, conquisterà un posto in campo contro il Barcellona Sulla Gazzetta. Gattuso testerà il… - fra_macri : Un minuto di silenzio per il giornalista della @Gazzetta_it che si è smazzato il viaggio fino in Germania per inter… -