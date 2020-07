Ds 9 E-Tense, tecnologia avanzata per motorizzazione ibrida plug-in (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – DS 9 E-Tense adotta una tecnologia avanzata per la motorizzazione ibrida plug-in, composta da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico. La potenza combinata che ne risulta è di ben 225 CV, con la possibilità di percorrere tra 40 e 50 km in modalità zero emissioni nel rigoroso ciclo WLTP. E’ un risultato garantito dalla batteria di trazione da 11,9 kWh, che sfrutta sofisticate tecnologie per il recupero dell’energia al rilascio dell’acceleratore, nelle fasi di decelerazione e frenata. L’esperienza DS Automobiles in Formula E aggiunge un valore che viene espresso dal motore elettrico, integrato al cambio automatico a 8 rapporti. Con i suoi 110 CV (80 kW) e 320 Nm di coppia, consente di viaggiare senza ... Leggi su ildenaro

Italpress : Ds 9 E-Tense, tecnologia avanzata per motorizzazione ibrida plug-in - fabiocavagnera : RT @motorionline: #DS3Crossback E-Tense: il quadro strumenti, la tecnologia e le informazioni elettriche - motorionline : #DS3Crossback E-Tense: il quadro strumenti, la tecnologia e le informazioni elettriche - ABMnewscom : DS 3 CROSSBACK E-TENSE: ERGONOMIA E TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA PER UN’ESTATE NEL COMFORT GRAZIE AL PRE-CONDIZIONAMENT… -

Ultime Notizie dalla rete : Tense tecnologia DS9 E-Tense, stile classico e raffinata tecnologia derivata dalla Formula E Rumors Ds 9 E-Tense, tecnologia avanzata per motorizzazione ibrida plug-in

ROMA (ITALPRESS) - DS 9 E-TENSE adotta una tecnologia avanzata per la motorizzazione ibrida plug-in, composta da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico. La potenza combinata che ne ...

MOTORI: DS 9 E-TENSE, TECNOLOGIA AVANZATA PER VERSIONE IBRIDA PLUG-IN

ROMA (ITALPRESS) - DS 9 E-TENSE adotta una tecnologia avanzata per la motorizzazione ibrida plug-in, composta da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico. La potenza combinata che ne ...

ROMA (ITALPRESS) - DS 9 E-TENSE adotta una tecnologia avanzata per la motorizzazione ibrida plug-in, composta da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico. La potenza combinata che ne ...ROMA (ITALPRESS) - DS 9 E-TENSE adotta una tecnologia avanzata per la motorizzazione ibrida plug-in, composta da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico. La potenza combinata che ne ...