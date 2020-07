Cisl: fine commissariamento sia occasione per investimenti e assunzioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “L’uscita del commissariamento della Regione Lazio e’ una bella notizia. Dopo anni di ristrettezze e blocchi si presenta l’occasione per nuovi investimenti, nuove assunzioni che potrebbero servire per una nuova fase della sanita’ che potrebbe portare migliore qualita’ nelle cure e maggiori servizi per i cittadini. Dovra’ essere anche l’occasione per poter rendere piu’ forte la partecipazione sindacale che, in una logica sbagliata imposta dal commissariamento, consenta a chi rappresenta centinata di migliaia di lavoratori di essere protagonista del futuro e del cambiamento”. Cosi’ in un comunicato il Segretario Generale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli. Leggi su romadailynews

