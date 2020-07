Benedetta Rossi e la sovraesposizione mediatica: ‘Nauseata da me stessa, la mia faccia ovunque’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Immaginatevi la casa piena di schermi e la faccia mia dappertutto, la mia voce che si sente dappertutto… la sera prendere il cellulare e rivedermi dentro un altro schermo non ce la potevo fare, c’ho avuto un blocco mentale” Benedetta Rossi è probabilmente la food influencer più famosa d’Italia. Tra il suo agriturismo in provincia di Fermo nelle Marche, i canali social, il sito internet e il programma tv non si può certo dire che faccia una tranquilla e rilassata vita di campagna. E quando gli impegni diventano troppo stringenti lo stress, la fatica, la necessità di staccare si fanno sentire in modo preponderante. E così il tour de force per le registrazioni della quarta stagione del programma di cucina Fatto in casa per voi hanno creato un ... Leggi su tvzap.kataweb

huntyshades : RT @lusurpateur_: Benedetta Rossi: diploma al classico, laurea in biologia marina, 150 milioni di visualizzazioni su youtube, 11 milioni di… - cmbabies : RT @lusurpateur_: Benedetta Rossi: diploma al classico, laurea in biologia marina, 150 milioni di visualizzazioni su youtube, 11 milioni di… - bellu_witte : RT @lusurpateur_: Benedetta Rossi: diploma al classico, laurea in biologia marina, 150 milioni di visualizzazioni su youtube, 11 milioni di… - missNormaJane : RT @lusurpateur_: Benedetta Rossi: diploma al classico, laurea in biologia marina, 150 milioni di visualizzazioni su youtube, 11 milioni di… - thills_hitch : RT @lusurpateur_: Benedetta Rossi: diploma al classico, laurea in biologia marina, 150 milioni di visualizzazioni su youtube, 11 milioni di… -