Anticipazioni Daydreamer 23 luglio: Can confessa a Sanem di essere l’Albatros e la bacia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 23 luglio: puntata davvero da non perdere domani! In questi ultimi giorni abbiamo visto progressi decisivi nel rapporto tra Can e Sanem. I due hanno ormai chiaro di amarsi, ma domani, appunto, lui confesserà alla ragazza di essere il suo “Albatros”, dopo averla raggiunta al teatro dove le ha dato il primo “bacio al buio” e la bacerà nuovamente. Prima, però, avverranno altre traversie: ecco i dettagli! Anticipazioni Daydreamer 23 luglio: Guliz rivela a Sanem che Polen si è trasferita definitivamente da Can Fervono i preparativi per la festa di compleanno di Polen e Sanem si offrirà di dare una mano a preparare, ma sarà sempre ... Leggi su pianetadonne.blog

