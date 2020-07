Ultime Notizie Roma del 21-07-2020 ore 18:10 (Di martedì 21 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno i leader europei che hanno raggiunto l’accordo sul recovery fonda il bilancio Ue 2021-2027 al termine di un negoziato record durato 4 giorni e quattro notti nel Samsung più lungo della storia dell’Unione Europea una giornata storica secondo i protagonisti il fondo ha una dotazione di 750 miliardi di cui puoi 190 di sussidi il bilancio è stato fissato a 1074 miliardi 409 miliardi l’Italia è migliorato un intervento a favore rispetto alla proposta originaria della presidente von der leyen ha detto il premier Conte Aggiungendo che la costruzione di una Task Force per le riforme è la priorità perché dovrà partire al più presto è il premier Conte tornato in Italia dopo L’intesa è stato ricevuto al ... Leggi su romadailynews

