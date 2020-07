Ucraina nel mirino, a Lutsk autobus sequestrato con 20 ostaggi. A Kiev bombe neutralizzate (Di martedì 21 luglio 2020) Giornata difficile in Ucraina per due episodi accaduti uno nella città di Lutsk e l'altro nella capitale Kiev . A Lutsk un uomo ha preso in ostaggio 20 persone su un autobus minacciando di ... Leggi su quotidiano

Rada00563645 : RT @RSInews: Ciak… in casa! In Ucraina c’è chi ha ingannato il tempo durante il lockdown realizzando un film nel suo appartamento https://t… - RSInews : Ciak… in casa! In Ucraina c’è chi ha ingannato il tempo durante il lockdown realizzando un film nel suo appartament… - eccapecca : Uomo che ha dirottato un autobus con passeggeri nel mezzo di #Lutsk #Ukraine chiede che lo Stato, i capi di tribuna… - Vivodisogniebas : RT @GiaPettinelli: Ucraina, uomo armato prende 20 ostaggi su autobus nel centro di #Lutsk - Mondo - ANSA - GiaPettinelli : Ucraina, uomo armato prende 20 ostaggi su autobus nel centro di #Lutsk - Mondo - ANSA -