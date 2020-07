Tumore al polmone, 85enne operato a Torino con tecnica rivoluzionaria (Di martedì 21 luglio 2020) Tumore al polmone, un 85enne è stato salvato con una tecnica assolutamente inedita all’ospedale Moinelle della Città della Salute di Torino. L’intervento, il primo in Europa simile, ora può rivoluzionare il settore. Tumore al polmone, nuova rivoluzionaria tecnica applicata in Italia. Come infatti riporta l’ANSA, un 85enne è stato curato seguendone il movimento durante la … L'articolo Tumore al polmone, 85enne operato a Torino con tecnica rivoluzionaria proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

La radioterapia segue il tumore, alle Molinette di Torino trattamento rivoluzionario per la prima volta in Europa

Grazie a questa novità sarà possibile offrire ai pazienti affetti da determinati tumori polmonari trattamenti ancora più ... con diagnosi di neoplasia polmonare in stadio iniziale, non operabile per l ...

