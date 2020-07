Tragedia in Francia, Minivan Sbanda, si Ribalta e Prende Fuoco: Morti 5 Bimbi nel Rogo (Di martedì 21 luglio 2020) Succede in autostrada vicino a Lione, i bambini dai 3 ai 14 anni erano membri della stessa famiglia assieme ad altre 4 persone rimaste coinvolte. Un atroce incidente stradale è avvenuto nelle strade francesi, qui 5 bambini dai 3 ai 14 anni hanno perso la vita nelle scorse ore. La Tragedia si è consumata in un’autostrada a sud di Lione, vicino ad Albon nella regione Rodano-Alpi intorno alle 19 di lunedì 20 luglio. Tutte le persone coinvolte, dai 5 minori, altri tre adulti e un bimbo di 7 anni sono tutti membri della stessa famiglia, lo schianto è avvenuto a bordo di un Minivan. Il mezzo infatti ha perso il controllo andando ad impattare fuori dalla carreggiata e Ribaltandosi per poi Prendere Fuoco, lasciando intrappolate tra le fiamme le giovani vittime. I ... Leggi su youreduaction

lupettorosso76 : RT @fanpage: A perdere la vita cinque bambini di età compresa dai 3 ai 14 anni. Una tragedia immane - occhio_notizie : Tragedia in Francia, auto si ribalta e prende fuoco: morti cinque bambini - fanpage : A perdere la vita cinque bambini di età compresa dai 3 ai 14 anni. Una tragedia immane - CiaoKarol : Tragedia in Francia. Monovolume esce di strada, cinque bimbi morti tra le fiamme ?? LA NOSTRA PREGHIERA PER LE VIT… - CiaoKarol : Tragedia in Francia. Monovolume esce di strada, cinque bimbi morti tra le fiamme: Tragedia in Francia. Gravemente f… -