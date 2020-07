Traffico Roma del 21-07-2020 ore 19:00 (Di martedì 21 luglio 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - romadailynews : Traffico Roma del 21-07-2020 ore 19:00: {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato… - Christianzu76 : Roma, corruzione all’aeroporto di Fiumicino: anche traffico di materiale radioattivo #5tochange - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Via Pontina code a tratti tra Pomezia e Ardea > Latina #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews 'Ndrangheta: blitz tra Italia e Svizzera, 75 arresti

Un'operazione in Italia e Svizzera è stata condotta dalla Guardia di Finanza e della polizia elvetica per l'arresto di 75 persone accusate di essere legate a cosche della 'ndrangheta. Complessivamente ...

'Ndrangheta, 75 arresti tra Italia e Svizzera per droga e riciclaggio

Catanzaro, 21 luglio 2020 - Maxi blitz della Guardia di finanza contro la 'ndrangheta: 75 gli arresti tra Italia e Svizzera, 158 gli indagati, 169 i milioni di euro sequestrati. Colpiti diversi espone ...

Un'operazione in Italia e Svizzera è stata condotta dalla Guardia di Finanza e della polizia elvetica per l'arresto di 75 persone accusate di essere legate a cosche della 'ndrangheta. Complessivamente ...Catanzaro, 21 luglio 2020 - Maxi blitz della Guardia di finanza contro la 'ndrangheta: 75 gli arresti tra Italia e Svizzera, 158 gli indagati, 169 i milioni di euro sequestrati. Colpiti diversi espone ...