Traffico Roma del 21-07-2020 ore 14 | 30

'Ndrangheta, 75 arresti tra Italia e Svizzera. Colpito clan vibonese

È in corso di esecuzione in Italia e Svizzera un’operazione della Guardia di Finanza e della polizia elvetica per l’arresto di 75 persone accusate di essere legate a cosche della `ndrangheta. Compless ...

‘Ndrangheta, 75 arresti tra Calabria e Svizzera

Oltre 700 finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro e di altri reparti calabresi, oltre che dello Scico di Roma, insieme alla polizia svizzera, stanno eseguendo una imponente operazione internaz ...

