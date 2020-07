Test del sangue scopre il cancro nelle sue prime fasi di sviluppo (Di martedì 21 luglio 2020) Test del sangue scopre il cancro nelle sue prime fasi di sviluppo – Un gruppo di ricercatori dell’Università della California, San Diego, coordinato da Kun Zhang ha messo a punto un Test del sangue, non invasivo, in grado di diagnosticare con quattro anni di anticipo l’insorgenza di ben cinque tipi di tumore: stomaco, esofago, colon retto, polmoni e fegato. Un’analisi che in un futuro non troppo lontano potrebbe diventare di routine e scoprire un cancro nelle sue prime fasi di sviluppo garantendo la sopravvivenza di persone che potrebbero essere operate oppure curate con farmaci ad hoc. Attualmente ... Leggi su romadailynews

