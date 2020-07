Temptation Island, Antonella Elia in lacrime. «Ecco com'è finita con Pietro Delle Piane» (Di martedì 21 luglio 2020) Temptation Island, spunta l'anticipazione: Antonella Elia in lacrime. «Ecco com'è finita con Pietro Delle Piane». Sul profilo ufficiale del docu-reality condotto da... Leggi su leggo

infoitcultura : Temptation Island, Antonio nei guai: spunta un’amante giovane - infoitcultura : Temptation Island, parla Ciavy: “Avevo ragione a non fidarmi di Valeria” - carlotta_rcr : RT @carlopili_: twitter mi sembra un misto tra Grande Fratello, Uomini e Donne, Temptation Island e C’è Posta Per Te - carlopili_ : twitter mi sembra un misto tra Grande Fratello, Uomini e Donne, Temptation Island e C’è Posta Per Te - infoitcultura : Leonardo Pieraccioni a Temptation Island? La foto, l’appello e la risposta di Filippo Bisciglia -