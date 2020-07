Sudan, al via il processo per golpe all’ex presidente Al-Bashir (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – Al via oggi a Khartoum il processo a carico dell’ex presidente e generale Omar Al-Bashir, accusato per il golpe che lo porto’ al potere in Sudan nel 1989.Costretto a lasciare la guida del Paese lo scorso anno, sulla scia di un’ondata di proteste di piazza, Al-Bashir rischia la pena di morte. Leggi su dire

Agenzia_Dire : Al via oggi a Khartoum il processo a carico dell’ex presidente e generale Omar #AlBashir, accusato per il golpe che… - leocomunica2020 : @matteosalvinimi un richiedente asilo del sudan ha rubato 3 mele al supermercato conad di via caldieri, napoli - cefestellita1 : RT @cstn84: 9 giorno di occupazione e protesta a sud di Khartoum in #Sudan per avere pozzi di acqua, elettricità, scuole, un sistema fognar… - anubidal : RT @cstn84: 9 giorno di occupazione e protesta a sud di Khartoum in #Sudan per avere pozzi di acqua, elettricità, scuole, un sistema fognar… - JigginoRuss : RT @cstn84: 9 giorno di occupazione e protesta a sud di Khartoum in #Sudan per avere pozzi di acqua, elettricità, scuole, un sistema fognar… -