Sky: il City si fa avanti per Koulibaly. Cena a Capri tra De Laurentiis e Ramadani (Di martedì 21 luglio 2020) Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Manchester City si è fatto concretamente avanti per Kalidou Koulibaly. Nel weekend Fali Ramadani ha Cenato a Capri con De Laurentiis ed espresso il forte gradimento dei Citizens per il difensore senegalese. Ma non alle cifre chiese dal patron azzurro. 75 milioni sono troppi. Queste le parole di Di Marzio: “Primi segnali di interessi concreti da parte del Manchester City per Koulibaly. Ramadani ha Cenato a Capri con il presidente De Laurentiis nel weekend, confermando il gradimento degli inglesi per il centrale senegalese classe 1991. I Citizens però non sarebbero ... Leggi su ilnapolista

