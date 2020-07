Serie A: le partite della trentacinquesima giornata su Sky e DAZN (Di martedì 21 luglio 2020) Serie A Il campionato di Serie A procede verso le ultime giornate con un nuovo turno infrasettimanale (trentacinquesima giornata). Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2019/20: dove seguire le partite della trentacinquesima giornata Si gioca ancora in tre giorni. Apre questa sera l’Atalanta, poi tocca al Milan sul campo del Sassuolo; domani sei match; chiudono giovedì gli impegni di Juventus e Lazio. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Martedì 21 luglio ore 19.30 Atalanta-Bologna, diretta SkySport Serie A e SkySport 252 ore 21.45 Sassuolo-Milan, diretta ... Leggi su davidemaggio

