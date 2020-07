Ruggeri sul coronavirus: “Il lockdown? Sfruttato da chi comanda per tenerci zitti e sottomessi” (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug – «Io sono un artista, e l’idea di arte che ho non è certo quella di dover cercare il consenso per il consenso, tanto più se a repentaglio c’è l’idea stessa di libertà». Coraggioso, fuori dal coro, una delle poche teste del panorama musicale italiano in grado di pensare autonomamente e di non piegarsi ai diktat mainstream, Enrico Ruggeri non le manda a dire nemmeno su lockdown e sfruttamento dell’emergenza coronavirus. «Mi sembra evidente che il coronavirus sia stato preso come una palla al balzo per tenerci ulteriormente sotto, più di quanto già non si facesse in precedenza», è la sua opinione. «Ho vissuto con difficoltà questo momento nel quale, una società che si ... Leggi su ilprimatonazionale

