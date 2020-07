Roma, morta dopo il parto: ora indaga la Procura (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, morta dopo il parto in una clinica privata. La Procura ha deciso di aprire un’indagine sulla tragica fine di una trentasettenne Roma, morta dopo il parto e ora indaga la Procura. Una 37enne di Fonte Nuova, comune nell’hinterland della capitale, è deceduta dopo aver partorito una clinica privata. La causa del decesso, almeno ad … L'articolo Roma, morta dopo il parto: ora indaga la Procura proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

