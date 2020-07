‘Rete Campus Bn’ diventerà associazione: possibile discesa in campo politico (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Strategico che ha individuato i punti centrali del piano programmatico per il settimo anno di attività del laboratorio civico permanente di studio, proposta e azione. La fase di transizione verso il nuovo modello organizzativo sarà guidata da quattro storici esponenti della Rete: Anita Biondi, Piergiorgio Romano, Stefano Stisi e Valeria Taddeo. La svolta, in linea con l’ispirazione di fondo dell’iniziativa, che ha consentito di creare in questi anni un importante pressing politico e culturale, oltre che affrontare operativamente nodi storici della società locale, servirà a identificare in maniera più netta il percorso che si svilupperà, tra l’altro, nella lunga vigilia per il rinnovo del Consiglio comunale. Il coordinamento di Rete Campus Bn ... Leggi su anteprima24

nick_campus : @Fabio_Martini_ Sarebbe bello riproporre senza rete -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Rete Campus Compagnia San Paolo. Francesco Profumo verso la riconferma a presidente Policymakermag