Recovery fund, Borse europee tutte in rialzo dopo l’intesa su sussidi e prestiti. Rendimento dei Btp ai minimi da inizio marzo (Di martedì 21 luglio 2020) Il sofferto accordo dei leader europei sul Recovery fund per la ripresa post Covid mette le ali alle Borse in Europa, tutte partite in rialzo con Piazza Affari maglia rosa a +1,66%. Milano ha poi accelerato al rialzo, arrivando a guadagnare più del 2%. Il fondo per la ripresa in Europa avrà una dotazione di 750 miliardi di euro, ripartita in 390 miliardi sotto forma di sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti, e all’Italia spetterà il 28% del totale essendo il Paese Ue più colpito. L’intesa ha anche sgonfiato le tensioni sui titoli di Stato italiani: il Rendimento del Btp decennale in apertura è sceso a 1,13%, ai minimi da inizio marzo. Cioè a prima ... Leggi su ilfattoquotidiano

