Palermo, concessione stadio: la mail del club al Comune, la relazione sul canone e i soldi spesi per il Barbera… (Di martedì 21 luglio 2020) tps titleconcessione e quella mail.../tps titleDisappunto, sconforto, preoccupazione.Questi, in estrema sintesi, i sentimenti che costituiscono il fulcro di pensiero e stato d'animo del Palermo Football club in merito alla spinosa questione relativa alla concessione dello stadio "Renzo Barbera". Posizione nitida e lineare quella sostenuta dal club rosanero, espressa, secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, tramite una mail, dettagliata e circostanziata, inviata alla vicepresidenza del Consiglio Comunale di Palermo lo scorso venerdì 17 luglio. Uno step significativo ed esplicativo quello compiuto dalla società di proprietà di Hera Hora, che ha inteso focalizzare l'attenzione sulle ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, concessione stadio: la mail del club al Comune, la relazione sul canone e i soldi spesi per il Barbera… - ComunePalermo : #AvvisoPA - Estumulazione delle salme poste nelle nicchie per le quali ÿ trascorso il periodo trentennale di conces… - palermomaniait : Concessione del suolo pubblico a Palermo: su duecento istanze pervenute un centinaio ha avuto un esito positivo -… - Mediagol : #Palermo, concessione “Renzo #Barbera”: la scadenza incombe, domani il consiglio comunale. Il sindaco #Orlando… - ForzaPalermoIT : Concessione #stadio, avanzata l'ipotesi canone mobile #Gazzetta #PalermoFC #RenzoBarbera #palermocalcio -