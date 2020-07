Ostia, identificato il cadavere trovato in spiaggia: è di un 53enne romano che aveva già tentato il suicidio (Di martedì 21 luglio 2020) È di un 53enne romano residente in zona Casilino il corpo ritrovato in spiaggia alle 2 di sabato scorso, sul lungomare Amerigo Vespucci, a Ostia. All'identità dell'uomo gli agenti sono arrivati ... Leggi su leggo

