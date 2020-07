Orban la spunta, spregiudicato e rinvigorito dalla 5 giorni di Bruxelles (Di martedì 21 luglio 2020) All’ultima riunione che ha portato all’accordo sul Recovery Plan, Viktor Orban si è presentato così: cravatta verde acqua ancora a penzoloni sul collo, il volto stanco ma sornione di chi è soddisfatto del bottino che si sta per portare a casa. Un bottino economico ma soprattutto politico e di immagine, come è il caso di un leader che è passato dall’essere l’impresentabile da cacciare dal Ppe al saggio difensore del progetto europeo contro l’egoismo dei frugali, il tutto inviando sms a Salvini e soprattutto intascando una formulazione vaga su ciò che lo preoccupava di più: la minaccia di vedersi precluso l’accesso ai fondi europei per le violazioni dello stato di diritto. Ebbene, dalla maratona negoziale il premier magiaro ne è uscito ... Leggi su huffingtonpost

All'ultima riunione che ha portato all'accordo sul Recovery Plan, Viktor Orban si è presentato così: cravatta verde acqua ancora a penzoloni sul collo, il volto stanco ma sornione di chi è soddisfatto ...

