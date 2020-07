Nikon Z5, la mirrorless full frame entry-level sul mercato da agosto (Di martedì 21 luglio 2020) Nikon Z5 va ad incrementare la serie dopo il lancio delle prime fotocamere mirrorless full frame lo scorso anno, Z7 e Z6. La gamma va quindi ad espandersi con una reflex entry level. A differenza della Z50, che utilizzava lo stesso attacco Z ma aveva un sensore APS-C più piccolo, la Z5 utilizza un sensore full frame da 24 megapixel.Perde alcune funzionalità rispetto alla Z6, ma la Z5 sembra ancora una fotocamera capace. Non c’è schermo di stato, c’è più plastica usata nella build e il sensore non è retroilluminato; non è inoltre ideale per i video 4K a causa di un ritaglio di 1,7x.Ma elementi come il mirino OLED da 3,69 milioni di punti, il touchscreen da 3,2 pollici, il processore Expeed 6 e ... Leggi su pantareinews

