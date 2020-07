Mission: Impossibile 7, le riprese in autunno in Norvegia? (Di martedì 21 luglio 2020) Le riprese di Mission: Impossible 7 potrebbero svolgersi in autunno anche in Norvegia, Tom Cruise avrebbe già parlato della possibilità con le autorità. Mission: Impossible 7 potrebbe avere delle scene girate in Norvegia, come rivelato online dal ministro della cultura che ha condiviso un breve estratto della sua conversazione con Tom Cruise. L'attore ha già realizzato alcune sequenze del franchise action in occasione di alcune memorabile scene di Fallout. Tom Cruise, nell'audio diffuso online, parlando di Mission: Impossible 7 ha parlato: "La Norvegia è una nazione meravigliosa. Non vedo l'ora di ritornarci. Sono davvero entusiasta, come lo è l'intera troupe, pensando al nostro ritorno". Le ... Leggi su movieplayer

