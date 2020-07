Mattarella: di fronte alla pandemia i motivi di contrasto diventano futili (Di martedì 21 luglio 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio con cui ha accolto lo scorso 9 luglio gli scrittori de La Civiltà Cattolica ha affermato: “La pandemia sta dimostrando a tutti che, nel mondo, siamo legati da una sorte comune, e che abbiamo dei pericoli comuni“. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato l’attuale situazione … L'articolo Mattarella: di fronte alla pandemia i motivi di contrasto diventano futili proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

FrancescoBonif1 : Il Presidente Mattarella e il Presidente sloveno Pahor che rendono omaggio alla foiba di #Basovizza tenendosi per m… - antonellopili : RT @anis_epis: @caritas_milano @CaritasItaliana @EnricoLetta @VujaBoskov @CucchiRiccardo @BenecomuneNet @manginobrioches @udogumpel @szampa… - RedazioneLaNews : Borsellino, Mattarella: 'Da lui la via del coraggio. Non si arrese di fronte ai rischi' - FEMsrl : Borsellino, Mattarella: 'Da lui la via del coraggio. Non si arrese di fronte ai rischi' - Spectator2013 : @nadia96966280 @GiuseppeConteIT mi ricorda un pò Mattarella 'la scienza è l'antidoto a paure immotivate '. Abbiamo… -