L’Inter Miami da record: peggiore partenza di sempre in Mls. Beckham: “Le grandi squadre non sono state costruite in un giorno” (Di martedì 21 luglio 2020) Sicuramente avrebbe sperato in una partenza migliore per la sua nuova carriera da presidente. Ma David Beckham non fa drammi, neppure dopo che il suo Inter Miami ha messo a segno un record... decisamente negativo. La squadra dell'ex Spice Boy, infatti, è reduce da cinque sconfitte di fila in Mls, considerando anche le due partite di marzo prima dello stop per l'emergenza pandemica. Nessuna squadra ha mai fatto peggio di così nel massimo campionato americano.Beckham: record negativo e messaggio socialcaption id="attachment 995037" align="alignnone" width="676" Beckham (getty images)/captionCome riporta anche ESPN, nessuna squadra in Mls aveva mai portato a casa un record negativo simile. Una statistica che Beckham avrebbe, ... Leggi su itasportpress

