Last Action Hero, martedì 21 luglio su Paramount Network il film con Arnold Schwarzenegger

Last Action Hero – L'ultimo grande eroe, su Paramount Network l'Action comedy con Arnold Schwarzenegger. Trama e trailer Serata all'insegna del grande cinema quella di Paramount Network: nella serata di martedì 21 luglio, alle 21:20, andrà in onda Last Action Hero – L'ultimo grande eroe. Diretto da John McTiernan con protagonista Arnold Schwarzenegger, la pellicola Action comedy del 1993 vanta una quantità di camei e partecipazioni davvero importante: quali Sharon Stone, Robert Patrick, Anthony Quinn, James ...

Guida Tv Martedì 21 luglio 2020

Last Action Hero, martedì 21 luglio su Paramount Network il film con Arnold Schwarzenegger

Serata all’insegna del grande cinema quella di Paramount Network: nella serata di martedì 21 luglio, alle 21:20, andrà in onda Last Action Hero – L’ultimo grande eroe. Diretto da John McTiernan con pr ...

