La truffa del Recovery fund | ci prestano i nostri soldi in cambio di riforme austerità

Roma, 21 lug – Più di 200 miliardi. 209, ad essere precisi. A tanto ammontano le somme che il Recovery fund – o, più correttamente: Next Generation Eu -, approvato dopo quattro giorni di serrate trattative in sede comunitaria, destina all'Italia. 209 sui 750 miliardi complessivi del piano fanno quasi il 28%: non una quota indifferente, tanto più che nella proposta originale della Commissione non si andava oltre i 170 miliardi, che dunque lievitano di quasi 40. Una pioggia di denaro, verrebbe da dire. Ma è veramente così? Il 60% del Recovery fund sono prestiti Iniziamo da una banale constatazione: dei 209 miliardi, ben 127 sono pensati come prestiti. Più del 60% delle somme arriveranno dunque sotto forma di finanziamenti, i quali fino a prova contraria (non ...

Ultime Notizie dalla rete : truffa del Truffa del telefonino, carabinieri denunciano un 29enne L'Inchiesta Quotidiano OnLine Operazione “fatti di grano”, scoperta maxi truffa: dovevano produrre pasta biologica ma è rimasto solo sulla carta

Sequestrati conti correnti ed immobili per un importo complessivo di € ?500.000?,00, ad imprenditori della provincia di Enna e di Messina. Dovevano produrre pasta biologica dai migliori grani sicilian ...

Ville e lusso con le truffe agli anziani

TORINO. Con il bottino delle truffe agli anziani avevano acquistato ville di lusso dotate di ogni confort e di arredi in oro. Un patrimonio mobiliare e immobiliare di circa due milioni di euro sequest ...

