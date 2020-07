La parola “ormai” ti impedisce di cambiare e migliorarti (Di martedì 21 luglio 2020) Ci sono alcune parole che dovrebbero essere bandite, per sempre, dal nostro dizionario. Sono le stesse che ci limitano e che ci impediscono di crescere e di evolverci, sono quelle dietro alle quali ci nascondiamo per paura di affrontare i rischi più grandi della vita, quelli che possono far male, ma che sanno regalarci le gioie più grandi di sempre. Tra queste, la parola “ormai” non dovrebbe davvero appartenerci, perché ci impedisce di cambiare e di guardare al futuro, trasformandoci in quelle protagoniste delle fiabe intrappolate nei loro castelli. Un termine questo, pesante quanto un macigno, che blocca il flusso della nostra vita confinandoci lì, nell’unico luogo nel quale non troveremo la felicità. La parola “ormai” ruba le nostre energie e allontana i ... Leggi su dilei

lorenzodalai : RT @udogumpel: Qualcuno evidentemente ha un problema lessicale con la parola 'media'. I Dati Eurostat sono aggiornati al 2016, con Q100 le… - sciltian : RT @udogumpel: Qualcuno evidentemente ha un problema lessicale con la parola 'media'. I Dati Eurostat sono aggiornati al 2016, con Q100 le… - 280569Ruitor : RT @udogumpel: Qualcuno evidentemente ha un problema lessicale con la parola 'media'. I Dati Eurostat sono aggiornati al 2016, con Q100 le… - tazio_c : RT @udogumpel: Qualcuno evidentemente ha un problema lessicale con la parola 'media'. I Dati Eurostat sono aggiornati al 2016, con Q100 le… - BlackWhite1977 : Il nono ormai è vicino ma dopo rifondazione! #juvelazio Via #sarri #ramsey #sandro #bonucci #costa #higuain… -

Ultime Notizie dalla rete : parola “ormai” Libia, la Russia: L’LNA è pronto alla tregua. Serve l’ok di Sarraj Difesa e Sicurezza