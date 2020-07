La modella israeliana Bar Refaeli è stata condannata per evasione fiscale (Di martedì 21 luglio 2020) La top model Bar Refaeli è stata condannata per evasione fiscale in Israele, il suo Paese di origine. La modella, che si è dichiarata colpevole, dovrà pagare una grossa multa e svolgere lavori socialmente utili per 9 mesi. La 35enne, che non risiede in Israele, ha ammesso di aver di aver fornito delle dichiarazione dei redditi false per non pagare le tasse nel suo Paese di origine. Una corte di Tel Aviv ha ordinato il pagamento di 730,000 dollari americani, o 2,5 milioni di shekel israeliani. Anche Tzipi Refaeli, la madre e agente della top model, è stata dichiarata colpevole di evasione fiscale e altri reati finanziari e dovrà scontare 16 mesi in carcere e pagare una multa della ... Leggi su giornalettismo

