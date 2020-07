Juric nel mirino della Fiorentina: Commisso attende la decisione (Di martedì 21 luglio 2020) Ivan Juric è finito nel mirino della Fiorentina, che lo vorrebbe in viola per guidare la squadra in vista dei prossimi anni Il futuro di Ivan Juric potrebbe essere in viola. La Fiorentina ha messo nel mirino il tecnico dell’Hellas Verona, che presto prenderà una decisione sulla prossima stagione. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’allenatore deciderà a breve tra un ambiente che gli ha dato molto e un progetto nuovo da sposare. Per quanto riguarda l’aspetto economico, gli scaligeri possono raddoppiare l’ingaggio, passando dai 750 mila euro a stagione al doppio e prolungando fino al 2022, mentre Commisso, che aspetta una risposta, può spingersi oltre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fiorentinanews : Caro #Juric, #Commisso aspetta una risposta. E nel frattempo il #Verona lo tira per la giacca #Fiorentina - MarkG75 : @Clamo2003 L'errore è usare la proprietà transitiva nel calcio. Ogni partita è un mondo a sè. Verona Atalanta: Juri… - Fiorentina_ole : RT @giannattasius: Occhio sempre più a #Juric... le parole nel pre gara di #Setti fanno riflettere @acffiorentina - CarteiSimo : RT @giannattasius: Occhio sempre più a #Juric... le parole nel pre gara di #Setti fanno riflettere @acffiorentina - RecanatiAndrea : #Juric è il vero AntiGasp. Questi nel giro di qualche anno se avranno continuità daranno fastidio non a pochi. #VeronaAtalanta -