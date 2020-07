John travolta: ”Mia moglie non c’è più ho bisogno di silenzio” (Di martedì 21 luglio 2020) Se n’è andata in silenzio. Dopo una vita passata sotto riflettori, Kelly Preston, attrice e moglie di John travolta, ha scelto di non rendere pubblica la malattia che – a un certo punto 1’aveva capito – le sarebbe stata fatale. Aveva solo 57 anni, da due combatteva contro un tumore al seno. In lei, alla fine, sono prevalsi il pudore e la voglia di raccoglimento accanto ai propri cari, come accade a moltissime donne nella medesima situazione. Nell’ultimo scatto postato a giugno sul suo seguitissimo profilo Instagram, Kelly è pallida, in compagnia del marito e dei figli. Solo loro e pochi altri sapevano del dramma che stava attraversando. È stato John a rendere pubblica la notizia della sua scomparsa con uno struggente messaggio social: “Con il cuore pesante vi ... Leggi su aciclico

MediasetTgcom24 : E' morta Kelly Preston: l'annuncio social del marito John Travolta #kellypreston - enews : Kelly Preston Dead at 57: John Travolta, Ella Travolta and More Pay Tribute - VanityFairIt : «È con cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni… - WeCinema : #BrettHaley è stato nominato! Dirigerà il prequel di 'Grease', sì stiamo parlando proprio del cult romantico con Jo… - joonsnippIes : @6inchhellz @buunykook JOHN TRAVOLTA ASSCAM! -