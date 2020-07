Incidente in Estonia: grave l’imprenditore olbiese Peppe Uccula, ferito l’amico (Di martedì 21 luglio 2020) Incidente in Estonia. Insieme a Nello Cosenza, che ha riportato la frattura del femore, stavano facendo una vacanza in moto. OLBIA. L’imprenditore olbiese Peppe Uccula, di 46 anni e l’amico Nello Cosenza, di 50, sono rimasti coinvolti in un grave Incidente stradale in Estonia, dove si trovavano per una vacanza in moto. Entrambi sono grandi appassionati delle due ruote. Uccula è ricoverato in Terapia intensiva nell’ospedale centrale della capitale Tallinn. Ha riportato un trauma cranico e polmonare. Le sue condizioni sono gravi, è sedato ed è in prognosi riservata. Cosenza ha riportato una frattura al femore ed è stato ... Leggi su limemagazine.eu

È ricoverato in ospedale a Tallinn in condizioni gravi Giuseppe Uccula, noto imprenditore olbiese di 46 anni rimasto coinvolto in un incidente in Estonia. Anche l'amico che era con lui, Nello Cosenza, ...

