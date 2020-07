Il calcio in tv secondo De Laurentiis: produzione propria, abbonamenti a 36 euro (Di martedì 21 luglio 2020) Il progetto di Aurelio De Laurentiis è ambizioso, a punta a cambiare enormemente il mercato dei diritti televisivi in Italia. L’obiettivo di massimizzare i profitti, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe perseguito con la produzione e la commercializzazione autonoma delle immagini del campionato da rivendere. Il prezzo per chi si volesse abbonare alla piattaforma sarebbe di 36 euro. L'articolo Il calcio in tv secondo De Laurentiis: produzione propria, abbonamenti a 36 euro ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : calcio secondo Il calcio secondo Zaccheroni, da Berlusconi al Giappone: "Non allenerò più, voglio godermi Cesenatico" CesenaToday Ceferin: "Partite senza pubblico fino a nuovo avviso"

Non vogliamo correre alcun rischio. La seconda guerra mondiale non ha fermato completamente il calcio, a differenza della crisi del Covic-19. Da un punto di vista professionale, c'è stata molta ...

Totti vince un altro scudetto, Lazio battuta a calciotto

Dopo quello vinto con la maglia della Roma, Francesco Totti conquista il suo secondo campionato, stavolta sui campi di calcio a 8. L'ex numero 10 giallorosso ha portato al successo la "Totti Sporting ...

