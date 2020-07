Grande Fratello 5: Elisabetta Gregoraci sicura concorrente? (Di martedì 21 luglio 2020) A “Tv Sorrisi e Canzoni” la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci non ha né confermato né smentito l’ipotesi di una sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. Intanto la conduttrice si prepara a salire sul palco di “Battiti Live”, dal 27 luglio su Italia 1. E ha già in mente cosa farà dopo questo impegno… In piena estate, Elisabetta Gregoraci ci terrà compagnia con “Battiti Live&rdquoArticolo completo: Grande Fratello 5: Elisabetta Gregoraci sicura concorrente? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

