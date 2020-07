Giorgia Meloni, ecco la fregatura Ue: prima più tasse e solo fra un anno i soldi (Di martedì 21 luglio 2020) Sul Recovery Fund il governo canta vittoria ma la verità è un'altra. I fondi stanziati dal Consiglio europeo arriveranno soltanto nella prossima primavera e soltanto dopo aver introdotto nuove tasse, come la plastica tax. Per questo Giorgia Meloni mette in guardia Conte e il suo governo sul concreto rischio di un commissariamento dell'Italia. «Abbiamo votato a Bruxelles per il debito comune, che ha reso possibile il Recovery Fund. Abbiamo tifato per l'Italia in ogni momento. Con la coscienza a posto ora, a negoziato concluso, voglio dire che Conte è uscito in piedi ma poteva e doveva andare meglio. È stato sbagliato dare per acquisiti i 500 miliardi di sussidi proposti da Merkel e Macron e poi aprire a un taglio in cambio di zero ... Leggi su iltempo

