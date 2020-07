Dirty Dancing: Il lago torna a riempirsi d’acqua dopo molti anni (Di martedì 21 luglio 2020) Dirty Dacing è stato un film che ha fatto epoca negli anni 90 e che ha portato alla popolarità i due personaggi principali, Patrick Swayze e Jennifer Grey. Il film ha avvicinato intere generazioni al ballo, e fatto sognare milioni di ragazze con questa storia d’amore tormentata ma a lieto fine. Tutti ricordiamo la scena in cui Patrick insegna a Jennifer a ballare e la solleva immerso nelle acque di un lago. Leggi anche: Dirty Dancing: in memoria dei balli proibiti Dirty Dancing: il lago si è di nuovo riempito d’acqua Negli ultimi 12 anni il lago che fece da location a una delle scene più celebri della pellicola cult con Patrick Swayze e Jennifer Grey si era svuotato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Era il 1987 anno dell’uscita del film cult Dirty Dancing. Mountain Lake, il mistero del lago di Dirty Dancing Una decina d’anni dopo, esattamente nel 1999 quel lago, il Mountain Lake nello stato della ...Era finito prosciugato per dodici anni, ma oggi il lago di Dirty Dancing è tornato a riempirsi d’acqua. Lo strano fenomeno naturale si sta verificando nel bacino di Lake Mountain, in Virginia, in ...