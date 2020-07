Diletta Leotta in vacanza da single senza King Toretto (Di martedì 21 luglio 2020) La conduttrice di Dazn e Radio 105, Diletta Leotta, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della vacanza che si sta concedendo in Sicilia. Con lei ci sono alcune amiche, ma non il pugile Daniele Scardina, in barca a Formentera. Secondo certe indiscrezioni, la loro storia sarebbe finita. Sarà così? È davvero arrivata al capolinea la love story tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Sembrerebbe di sì. La bombaArticolo completo: Diletta Leotta in vacanza da single senza King Toretto dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

ivanpensiero : RT @RaiLibri: Elogio della Bellezza, #BrunoVespa racconta l’Italia attraverso le sue icone femminili Dalla personalità di Sophia Loren all… - CuocoFiorellino : RT @cutierudegirl: ve faccio na previsione Diletta Leotta de viso diventerà uguale a Daniela Santanché segna - tempoweb : Diletta Leotta balla scatenata. Che succede se dietro spunta Ibrahimovic #dilettaleotta #zlatanibrahimovic #tiktok… - marcokinder_ : @ricpuglisi Meglio di una serata con Diletta Leotta???? - naasirahmed94 : RT @ilgiornale: Si vocifera che sia finita la storia tra Daniele Scardina e Diletta Leotta; i due sono in vacanza in località diverse, lei… -